الحشد ينفي وثائق مزيفة "تسيء" لمعاون رئيس الأركان حسين اللامي

نفت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، صحة وثائق مزيفة تسيء لمعاون رئيس الأركان حسين اللامي.

وذكر بيان للهيئة، أنه "تنوه هيئة الحشد الشعبي أن ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق مزيفة تحت عنوان أوامر قضائية تسيء إلى شخص السيد معاون رئيس أركان الحشد الشعبي الفريق الركن حسين فالح اللامي".

وأضاف البيان، "هي محاولات مغرضة للطعن بقيادات الحشد الشعبي ولذلك ندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في الحصول على المعلومات من المواقع الرسمية".