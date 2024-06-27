التربية تعلن موعد التقديم الإلكتروني لمدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

أعلنت وزارة التربية/المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي ضوابط وشروط التقديم الى مدارس المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2024 – 2025، إذ ذكر بيان الوزارة، ان التقديم يكون وحسب ما يلي:

يبدأ التقديم الالكتروني يوم الاثنين الموافق 8 / 7 / 2024 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الـموافق 21 / 7 / 2024 .

قبول الطلبة الحاصلين على معدل (90%).

لا يحق للطالب التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد ومدارس المتفوقين والمتفوقات في آن واحد وفي حالة حدوث ذلك يحرم الطالب من كلا التقديمين .

الاختبار سيكون وزاريا تحصيليا للمواد (اللغة العربية ، اللغة الإنكليزية ، الرياضيات ، العلوم) من مواد الصف السادس الابتدائي .

وموعد الاختبار التحصيلي سيكون في يوم الاربعاء الموافق 7 / 8 / 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحاً على ان تجري الاختبارات في نفس المدرسة التي يقدم فيها الطالب.