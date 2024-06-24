السوداني يوجه بإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة لمراكز صناعية وتجارية ورسمية وشمول الجميع بساعات تجهيز الكهرباء خلال الأشهر الثلاثة الحالية

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الاثنين، بإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة سابقاً لمراكز صناعية وتجارية ورسمية وشمول الجميع بساعات تجهيز الكهرباء خلال الأشهر الثلاثة الحالية .

واكد السوداني خلال ترؤسه ، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء، أن البرنامج الحكومي استهدف قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مكثف؛ من أجل استدامة تقديم هذه الخدمة للمواطن، مبينا أن المؤسسات المعنية، ومعها جميع مؤسسات الدولة والحكومات المحلية، معنية بتضافر الجهود لتجاوز هذه الأزمة".