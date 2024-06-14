السيد احمد الصافي يستقبل المتولي الشرعي للعتبة الرضوية المقدسة

استقبل المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد احمد الصافي، المتولي الشرعي للعتبة الرضوية المقدسة الشيخ احمد المروي.

ورحب الصافي بضيفه وتبادل معه الاحاديث الدينية حول مكانة صاحبي العتبتين (عليهما السلام).

وقال الشيخ المروي، إنّ "اللقاء مع الصافي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات من النواحي الاجتماعية والثقافية وحتى الهندسية بين العتبتين المقدستين الرضوية والعباسية، كون العتبات المقدسة عمومًا لديها تجارب جيدة في هذه المجالات، ونعمل على تبادل التجارب والمعارف، لأنّ هدفنا جميعًا مشترك وهو تهيئة الأجواء المطلوبة للزائر ".

وأضاف:" كل واحدة من العتبات المقدسة لديها تجاربها الخاصة في إدارة شؤون الزائرين وإرشادهم من النواحي الخدمية والثقافية، ونعمل جميعًا على خلق تسهيلات للزائر ليكون في راحة وأمان، وأن تكون لديه جميع متطلبات الزيارة بالإضافة إلى توفير الأجواء الروحانية والمعرفية للزائرين".

وتابع:" في كل عام لدينا الملايين من الزائرين ، وهذا يتطلب ان نستفيد من تجارب بعضنا بعضًا، ويساعد بعضنا الآخر لتقديم ادارة وخدمات أفضل لزائري العتبات المقدسة وضيوفها".