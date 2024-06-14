وزير الصحة يزور المثنى لتقييم الواقع الصحي في المحافظة

قام فريق وزاري برئاسة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، بزيارة محافظة المثنى لتقييم الواقع الصحي.

وقالت الوزارة في بيان"، إن "الحسناوي، زار محافظة المثنى لتقييم الواقع الصحي، وتقديم تقرير مُفَصّل إلى رئيس مجلس الوزراء".

وأضافت، إنه "بعد الاطلاع على واقع عمل المؤسسات الصحية واللقاء بالمرضى الراقدين ومرافقيهم والاطلاع على مذاخر وصيدليات المستشفيات وعمل المختبرات ومستوى الخدمات اللوجستية وخدمات الإسعاف الفوري؛ تمّ رفعُ تقريرٍ مُفَصّلٍّ الى رئيس مجلس الوزراء بالمعالجات الآنية والمستقبلية للواقع الصحي في المحافظة وطلب زيادة التخصيصات المالية الى دائرة صحة المثنى، وتمّت موافقة رئيس مجلس الوزراء على مُجمل التوصيات المرفوعة في التقرير ومنها:

- تأهيل مستشفى الحسين -عليه السلام- التعليمي.

- زيادة التخصيصات المالية للمختبرات والتغذية والتنظيف وصيانة الأجهزة الطبية.

- شراء 20 سيارة إسعاف جديدة.

- شراء أثاث طبي جديد.

- حل مشكلة إعمار وتأهيل مستشفى الوركاء ودار الأطباء وسيارات الإسعاف المُتعاقد عليها من قبل مجلس المحافظة.

- الإيعاز الى وزارة المالية بتمويل الدائرة بكافة المبالغ المُخصصة لها.

- مفاتحة الوزارات والجهات المعنية الأخرى لمعالجة المشاكل التي تؤثر على تقديم الخدمات الصحية في المحافظة.

وبحسب البيان، "أوعز السوداني بتواجد أحد وكلاء الوزارة في دائرة صحة المثنى من موقعٍ أدنى لمدّة شهر ورفع تقرير لاحق بموقف الدائرة".