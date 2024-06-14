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النزاهة: صدور أمر قبض واستقدام بحق ثلاثة مسؤولين في بلدية السماوة


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، عن صدور أمر قبضٍ بحق مسؤولٍ سابقٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة، لاختلاسه قرابة مئتي مليون دينارٍ من المال العام، فضلاً عن صدور أمرٍ باستقدام مسؤولين اثنين في المُديريَّة.

وذكرت الهيئة في بيان ان "فريق العمل المؤلف من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُثنى، الذي انتقل يوم (2024/6/12) إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، كشف بعد أعمال التحرّي والتدقيق والمُراجعة عن وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وحالات اختلاسٍ للمال العام قام بها مسؤول الجباية السابق في البلديَّة"، مُبيّـنة، "قيامه بقطع وصولات الجباية بالمبالغ الحقيقيَّة المُستحقّة على المُواطنين والمُتحصّلة منهم والتلاعب في النسخة الثانية من الوصل (المكربنة) من خلال قيدها بمبالغ تقلُّ عن المبالغ الحقيقيَّـة المُستقطعة فعلاً".

وأضافت، ان "المُتَّهم كان يقوم بتسديد المبلغ الأقلّ إلى صندوق المُديريَّة، استناداً إلى النسخ (المكربنة) التي تلاعب فيها"، مُوضحة، أنَّ "أعمال التدقيق توصَّلت إلى أنه نتيجةً للتلاعب في الوصولات وتحريف المبالغ وتواريخها، بهدف تجاوز فترة تأخير السداد، تمَّ هدر مبلغ (198,920,467) مئة وثمانية وتسعين مليون دينار من المال العام".

وتابعت، أن "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المُتَّهم مسؤول الجباية السابق في بلديَّة السماوة، إضافةً إلى استقدام مسؤولي الحسابات والرقابة والتدقيق الداخليّ فيها، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

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النزاهة: صدور أمر قبض واستقدام بحق ثلاثة مسؤولين في بلدية السماوة
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