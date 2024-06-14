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البرلمان يكشف أسباب عدم الإعتراف بالجامعات والكليات الأهلية في إقليم كردستان


كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، أسباب عدم الاعتراف بالجامعات والكليات الاهلية في اقليم كردستان.

وقال عضو اللجنة النائب حيدر المطيري في حديث صحفي أن" لجنته تواصلت مؤخرا مع وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون العلمية للوقوف على أسباب عدم اعتراف الوزارة بالجامعات والكليات الاهلية في اقليم كردستان منذ شهرين بعد مناشدات وردت إلى اللجنة من طلبة بمختلف المحافظات العراقية".

واضاف ان" الوزارة أجابت بأن الخلل الاساسي في وزارة التعليم بإقليم كردستان كونها ترفض الاعتراف ببعض الجامعات والكليات الأهلية المعترف بها من قبل بغداد، لافتا الى انه من المفترض إن كل ما تعترف به وزارة التعليم العالي المركزية يكون ملزمًا للاقليم ".

واشار المطيري الى انه" من باب التعامل بالمثل اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المركز كتابًا رسميًا يتضمن الغاء الاعتراف بالجامعات والكليات الاهلية في الاقليم من مبدأ التعامل بالمثل بعد أن اعطت الوزارة مدة طويلة للاقليم ولم يستجب".

وفي (23 آب لعام 2023)، ابلغت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاتحادية، مجلس الخدمة الاتحادي بعدم الموافقة على تعيين خريجي جامعات اقليم كردستان ان لم تلتزم حكومة الاقليم بالاعتراف بالجامعات العراقية الاهلية التي ترفض اربيل الاعتراف بها.

ويأتي هذا الموقف الجديد في ظل خلاف مستعصٍ بين بغداد واربيل يعود لسنوات ماضية، حيث ترفض وزارة التعليم العالي في الاقليم الاعتراف بالجامعات الاهلية العراقية، ما دفع الوزارة الاتحادية الى توقيع اتفاقية تقضي بالاعتراف المتبادل اي ان تعترف بغداد بجامعات الاقليم فيما تعترف اربيل بالجامعات العراقية الاخرى، وعلى الرغم من اعترف بغداد بجميع الجامعات في الاقليم، ظلت حكومة الاقليم تناور وترفض الاعتراف بالجامعات الاهلية العراقية.

 

ومن شأن القرار الجديد لوزارة التعليم العالي الاتحادية ان يمنع تعيين الاف الخريجين من جامعات الاقليم من خلال مجلس الخدمة الاتحادي، ما سيخلق مشكلة كبيرة امام حكومة اقليم كردستان.

 

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البرلمان يكشف أسباب عدم الإعتراف بالجامعات والكليات الأهلية في إقليم كردستان
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