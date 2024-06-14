بكمين محكم.. الإطاحة بعصابة لتجارة و تعاطي المخدرات في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (14 حزيران 2024)، الإطاحة بعصابة لتجارة وتعاطي المخدرات بمنطقة الكرادة في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية مع مفارز الجهد الاستخباري ومفرزة من مكتب مكافحة المخدرات، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من (6) متهمين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (28 مخدرات) في منطقة الكرادة ببغداد".

وأضافت ان "عملية القاء القبض تمت بعد تطويق مكان تواجدهم وتبادل اطلاق النار الذي اسفر عن محاصرتهم والقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم (71 غم من مادة الماريجوانا، ميزان الكتروني، عجلة نوع شوفر ليت)"، مؤكدة انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً الى الجهات المختصة".