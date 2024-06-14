قتيل و12 مصاباً بسبب نهوة عشائرية في النجف

أعلنت قيادة شرطة النجف، عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بسبب نهوة عشائرية.

وذكرت الشرطة في بيان لها، "تود قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف ان نبين ما جرى بشأن حادث المشاجرة التي حصلت مساء الخميس في احدى قاعات الاعراس".

وأوضحت قيادة الشرطة أن ما جرى هو مشاجرة بسبب نهوة عشائرية ادت الى إصابة 12 من المواطنين بجروح جراء الرمي عليهم بسلاح ناري حيث تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج وأن أحدهم فارق الحياة، مبيّنة أن الاجهزة الأمنية تجري تحرياتها للبحث عن القاتل من أجل القاء القبض عليه وتقديمه للعدالة وتطبيق القانون.

ومن الجدير بالذكر أن النهوة في العراق هي عرف عشائري قديم يتضمن منع الفتاة من الزواج برجل غريب عن العشيرة.