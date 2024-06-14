بعد حريق مصفى النفط، إندلاع حريق كبير في مشروع سكني بأربيل!

تحدثت شبكة رووداو الإعلامية عن اندلاع حريق كبير في مشروع سكني قيد الإنجاز في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وذكرت الشبكة، إن حريقا اندلع مساء الخميس في الطابق العلوي من المشروع قرب شارع 40 متري في أربيل ولكنه لم يسفر عن أي إصابات، ولم يتم الكشف عن أسباب وقوعه. بينما قالت تقارير أخرى إن الحريق اندلع في مبنى توليب تاور الاستثماري وهو قيد الإنشاء.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في أربيل، أن فرقها تحاول السيطرة على حريق مشروع سكني غير مكتمل، حيث شاركت مروحية الدفاع بإخماد الحريق.

وجاء الحادث بعد يوم من إندلاع حريق بمستودع مصفى نفط على طريق أربيل - الكوير، يوم الأربعاء.

وكانت مديرية الدفاع المدني في أربيل قد أعلنت ظهر الخميس، السيطرة التامة على الحريق الكبير الذي التهم مستودعات كوير مؤكدة عدم وجود أي مخاطر تهدد المصافي المجاورة.

وأوضح المتحدث باسم المديرية، شاخوان سعيد، خلال مؤتمر صحفي الخميس إن 150 ضابطا ومنتسبا من جميع مراكز أربيل وأطرافها شاركوا في السيطرة على الحريق بإشراف المدير العام للدفاع المدني في إقليم كردستان، وأضاف، نشب الحريق نحو الساعة 8:30 مساء الأربعاء، واستمر حتى بعد ظهر أمس الخميس رغم مشاركة أكثر من 40 فريق إطفاء في جهود إخماده.

وبيّن أنه تم احتواء الحريق بنسبة 80% في البداية، لكن ارتفاع درجات الحرارة والضغط أدى إلى انتشاره في المستودع الثاني. ولفت إلى إصابة 14 منتسبا للدفاع المدني، 4 منهم تعرضوا لحروق، فيما واجه 10 آخرون الاختناق، وإصابة 2 منهم بليغة.