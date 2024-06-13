وكالة الاستخبارات تضبط قطعا أثارية تعود لعصور تاريخية قديمة وتلقي القبض على حائزيها في محافظة ديالى

ضبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية قطعا أثارية تعود لعصور تاريخية قديمة والقت القبض على حائزيها في محافظة ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان لها ان مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـاب في ديالى نفذت بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية عملية نوعية اتسمت بالدقة والسرعة مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة اسفرت خلالها عن ضبط عدة قطع أثارية مختلفة الأنواع والأشكال تعود الى عصور تاريخية قديمة والقت القبض على حائزيها (3 متهمين) التي كانت بحوزتهم.

واضاف دونت أقوالهم واعترفوا صراحةً عن حيازتهم لهذه القطع الأثارية لغرض المتاجرة بها ، وأُحيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل