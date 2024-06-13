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المفوضية تمدد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات برلمان كردستان


قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس (13 حزيران 2024)، تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات برلمان كردستان.

وذكرت المفوضية في بيان أن "مجلس المفوضين قرر تمديد مدة تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق 2024 لغاية نهاية الدوام الرسمي  ليوم 24/6/2024".

يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حددت يوم الخميس (6 حزيران 2024)، موعد فتح باب التسجيل للأحزاب الراغبة بالمشاركة بانتخابات برلمان كردستان.

وذكرت المفوضية في بيان، أنها "ستقوم بفتح باب تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق 2024".

وأضافت ان "الموعد التسجيل يبدء من 6/8 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 13/6/2024".

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المفوضية تمدد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات برلمان كردستان
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