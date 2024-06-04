إعفاء عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في صلاح الدين

قرر مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء 4 حزيران/يونيو 2024، إعفاء عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، فيما صوت على انتخاب شخصيات لمناصب قائممقام "قضاء سامراء وقضاء تكريت وقضاء الضلوعية وقضاء بيجي".

وقال مصدر صحفي ان مجلس محافظة صلاح الدين عقد اليوم جلسة خاصة تضمنت إعفاء عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، مشيرا الى انه تم إعفاء كل من رئيس الوحدة الإدارية لمدينة سامراء ورئيس الوحدة الإدارية لقضاء بيجي ورئيس الوحدة الإدارية في الضلوعية ورئيس الوحدة الإدارية ل‍تكريت.

في وقت سابق، صوت مجلس محافظة صلاح الدين، بإعفاء مدير صحة المحافظة ومدير تربية المحافظة، إلا أن الوزارات المعنية صرحت بإبقائهم وعدم الامتثال لقرارات المجلس، بحسب المراسل.

في المقابل، صوت مجلس محافظة صلاح الدين على انتخاب أرشد عبد السلام لمنصب قائممقام سامراء، وانتخاب طارق محمود احمد لمنصب قائممقام الضلوعية، وانتخاب ايمن شكر محمود لمنصب قائممقام تكريت، بالإضافة الى إنتخاب عادل احمد علي لمنصب قائممقام قضاء بيجي، وذلك بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس.