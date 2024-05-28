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رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يشارك في مجلس عزاء ام المجاهدين والدة السيد حسن نصر الله


 

شارك سماحة الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في بيروت مجلس عزاء أم المجاهدين والدة سماحة السيد حسن نصر الله، امين عام حزب الله.. كما شارك الشيخ حمودي والد السيد حسن نصر الله في استقبال المعزين.

وكان الشيخ حمودي وصف الفقيدة ب"أم المجاهدين ومنبع الصبر والإيمان ومبعث العزم والثبات"، واعرب من مشاطرة أسرتها ألم الفقد والمواساة بهذا المصاب؛ مبتهلاً إلى الله تعالى أن يغمر الفقيدة العزيزة بمحبته ورضوانه، ويرزقها شفاعة ومرافقة جدتها مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام.

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رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يشارك في مجلس عزاء ام المجاهدين والدة السيد حسن نصر الله
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