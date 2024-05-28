التربية توضح بشأن كتاب منسوب لها: نؤيد حرية التعبير وتوصياتنا واضحة

اكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، تأييدها لحرية التعبير عن الرأي وعدم تقييد الاراء.

وقال اعلام الوزارة في بيان ان "الكتاب المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول محاسبة اي تربوي يقوم بالتشهير او القذف هو احدى توصيات اللجان التحقيقية المختصة في الوزارة بشأن مدرسة معينة وليس إعمامًا للمدارس".

واكد البيان، "حرص ودعم الوزارة للكلمة المهنية الحرة والمخلصة وعدم تقييد حرية الرأي والتعبير"، مشددا على ان "ثقتنا كاملة بتحلي الهيئات التعليمية والتدريسية بالصفات التربوية النبيلة التي تتعارض مع الصفات اللا مسؤولة وغير الحضارية".