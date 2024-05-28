مجلس صلاح الدين يؤجل حسم "المناصب الإدارية".. ويقرر استحداث ناحية

كشف مدير العلاقات والإعلام في مجلس محافظة صلاح الدين سيف المهند، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، عن تأجيل حسم المناصب الإدارية، كما أكد استحداث ناحية ضمن حدود قضاء طوزخوماتو.

وقال المهند في حديث صحفي إن "مجلس صلاح الدين عقد جلسته الرسمية بحضور اغلب أعضائه وتم التصويت على قرار بتأجيل مناقشة قوائم المرشحين للمناصب الإدارية إلى اشعار اخر من اجل إعطاء الوقت الكافي في دراسة الملف واختيار الأكفأ وفق السياقات والضوابط الحكومية".

وأكد، إن "مجلس صلاح الدين صوّت بالأجماع على إعادة التصويت على استحداث ناحية ينكجة ضمن حدود قضاء طوزخوماتو في اطار مساعي المجلس خلق مرونة في العمل الإداري وتقديم الخدمات مع زيادة الكثافة السكانية".