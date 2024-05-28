رئيس الوزراء يؤكد دعم كلفة الحج بـ39 ملياراً: اكملنا تفويج نصف الحجاج

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعم كلفة الحج للعام الجاري بـ39 مليار دينار عراقي، فيما أشار إلى إكمال تفويج نصف الحجاج.

وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم، "دعمنا كلفة الحج لهذا العام بـ39 مليار دينار".

وأضاف، "أكملنا تفويج أكثر من نصف عدد الحجاج العراقيين للديار المقدسة".

وأتم رئيس الوزراء، بالتأكيد على أن "هناك انسيابية في تفويج الحجاج وعدم تأخيرهم في المنافذ".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني.