الشيخ جلال الدين الصغير يشكر النواب الذين صوتوا على اعتبار عيد الغدير الاغر عطلة رسمية

شكر امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير نواب البرلمان الذين صوتوا على اعتبار عيد الغدير الاغر عطلة رسمية

وقال سماحته في صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي كل الشكر والإمتنان للاخوة والأخوات من أعضاء مجلس النواب العراقي الذين صوّتوا على اعتبار عيد الغدير الأغرّ المصادف يوم الثامن عشر من ذي الحجة من كل عام عطلة رسميّة،

واضاف سماحته ودعاءنا لهم بمزيد التوفيق بالبرّ بدينهم وشعبهم ووطنهم.