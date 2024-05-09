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المقاومة الاسلامية في العراق تعلن عن استهداف قاعدة عوبدا الجوية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكالة انباء براثا
161
2024-05-09
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