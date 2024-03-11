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إعتقال مشتبه بهم بقتل مدير استخبارات ذي قار في محافظة كربلاء المقدسة.


صرّح مصدر أمني في محافظة كربلاء، مساء الأحد، باعتقال مشتبه بهم بقتل مدير استخبارات محافظة ذي قار قبل أيام.

وذكر المصدر، إن استخبارات كربلاء قامت باعتقال مشتبه بهم بقتل مدير استخبارات ذي قار داخل حسينية في منطقة الجاير.

كذلك بيّن المصدر أن استخبارات كربلاء اعتقلت أيضاً مطلوبين عن قضايا جنائية خلال حملة مداهمات اليوم.

ومن الجدير بالذكر أن نزاع عشائري عنيف قد اندلاع  في ذي قار، ، في الثالث من آذار، والذي أدى الى إستشهاد مدير إستخبارات المحافظة خلال النزاع.

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إعتقال مشتبه بهم بقتل مدير استخبارات ذي قار في محافظة كربلاء المقدسة.
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