محكمة قوى الأمن الداخلي تصدر قرارات بخصوص قضية هروب المدان (أحمد شايع)

أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية أحكاماً نهائية قابلة للتمييز في قضية هروب المدان (أحمد شايع) من السجن في محافظة البصرة.

وبحسب بيان للمحكمة " صدر حكم بحق (اللواء محمود شاكر التميمي) بالسجن المشدد لمدة سنة ونصف، وطرده من السلك الشرطوي، والسجن المشدد لـ(العميد محمد الوائلي) مدير الجرائم، لمدة سنتين مع طرده من الوظيفة أيضاً".

واضاف البيان " حكمت محكمة قوى الأمن الداخلي، بالسجن المشدد للعقيد (سيف ساجد) لمدة ثلاث سنوات مع طرده من الوظيفة، والسجن المشدد للعميد (باسم الخفاجي) لمدة ثلاث سنوات مع طرده من الوظيفة".

كما وقررت المحكمة، براءة قائد الشرطة السابق اللواء الحقوقي قاسم راشد من التهمة المنسوبة إليه، وأفرجت عنه، إضافة إلى الإفراج عن بقية المتهمين من المنتسبين ومن ضمنهم المفوض (أحمد) لعدم كفاية الأدلة".