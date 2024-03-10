العثور على جثة ما يسمى بـ"والي الجزيرة والبعاج" في الانبار عقب ضربة جوية..

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، العثور جثة ما يسمى بـ"والي الجزيرة والبعاج"، وذلك عقب الضربة الجوية التي نفذتها القوة الجوية العراقية أمس السبت في محافظة الانبار.

قائد عمليات الحشد الشعبي لمحافظة الانبار سعد دواي البعيجي ذكر في بيان ان "الحشد عثر على جثة ثالثة اليوم، قتل بضربة جوية نفذتها القوة الجوية العراقية أمس السبت في الانبار"، مشير الى ان "الجثث الثلاث تعود لما يسمى بوالي الجزيرة والبعاج بداعش الارهابي ومساعديه"، دون التطرق الى اسماء الارهابيين.

وتمكنت قوة من قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، مساء أمس السبت، من قتل عنصرين في فلول "داعش" الارهابي غربي محافظة الأنبار، بعد محاولتهما الفرار من القصف الذي نفذته القوة الجوية العراقية على نفق لفلول "داعش" في صحراء قضاء راوة.