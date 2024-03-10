التربية تعلن مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن تحديد مواعيد الامتحانات لكافة الصفوف المنتهية وغير المنتهية.

حيث ذكر نص بيان الوزارة بأنه قد تقرر العمل بمواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية (الدور الأول) للعام الدراسي 2023 / 2024 وللمراحل الدراسية كافة والمدرجة في أدناه بدلاً من المواعيد المعلنة سابقاً في كتابنا أعلاه . للتفضل بتبليغ التلاميذ والطلبة بها ومراعاة الدقة عند التبليغ …. مع التقدير .

أولاً : الامتحانات النهائية المدرسية للصفوف غير المنتهية :

1 – المرحلة الابتدائية:

تبدأ الامتحانات النهائية الدور الأول للصفوف غير المنتهية وفق الآتي: (أ) تبدأ الامتحانات الشفهية للصفوف الرابعة والخامسة الابتدائية للمواد المشمولة بها قبل أسبوع من بدء الامتحانات النهائية وأثناء الدوام الرسمي

ب تبدأ الامتحانات النهائية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2024/5/2 وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 8 / 5 / 2024 ويكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات.

2 – المرحلة المتوسطة والإعدادية :

تبدأ الامتحانات النهائية ( الدور الأول ( للصفوف غير المنتهية وفق الآتي:

(أ) تبدأ الامتحانات الشفهية قبل أسبوع من بدء الامتحانات التحريرية وأثناء الدوام الرسمي.

ب تبدأ الامتحانات النهائية ( التحريرية ( اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024 وتنتهي يوم الأحد 19 / 5 / 2024 ويكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات.

ثانياً: الامتحانات العامة الوزارية (البكالوريا):

أ) المرحلة الابتدائية : تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 12 / 5 / 2024 وفق الجدول المعلن .

ب المرحلة المتوسطة: تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 2024/5/21 وفق الجدول المعلن .

جـ) المرحلة الإعدادية: تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 2024/6/8 وفق الجدول المعلن .

ثالثاً: امتحانات الدور الثاني: تعلن في موعد لاحق.