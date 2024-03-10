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هيئة النزاهة، 30 متهما في قضية سرقة الامانات الضريبية!


صرّح رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الأحد، عن وجود 30 متهما في قضية سرقة الأمانات الضريبية، فيما أشار الى استرداد مبالغ ضخمة.

وأوضح القاضي حنون خلال استعراض إنجازات الهيئة للعام 2023، إن الهيئة سجلت وجود 30 متهما في قضايا سرقة الامانات الضريبية خلال العام الماضي، لافتا الى ان العراق ماض في ملاحقة جميع المتهمين والمطلوبين للقضاء.

وبيّن، أن الهيئة تمكنت من استرداد مليارات الدنانير ومئات آلاف الدولارات ومصوغات ذهبية من مسؤولين حكوميين مدانين وموقوفين بقضايا تتعلق بالفساد المالي.

وذكر رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون اليوم الأحد بأنَّ الهيئة نظرت خلال العام الماضي (60,213) إخباراً وقضيَّة جزائيَّة، مُبيناً بأنَّها توزَّعت بين (35,043) إخباراً، منها (10,196) إخباراً مُدوَّراً، أُنجِزَ منها (27,711) إخباراً، كما عملت على (27,170) قضيَّـةً جزائيَّة منها (8277) قضيَّة مُدوَّرة من العام 2022، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (16063) قضيَّة.

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هيئة النزاهة، 30 متهما في قضية سرقة الامانات الضريبية!
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