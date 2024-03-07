الإطاحة بمنتحل صفة لواء ومتهم اخر بتزييف هويات رئاسة الوزراء ومجلس النواب في بغداد

اطاحت الاستخبارات والأمن بمنتحل صفة ضابط برتبة (لواء) وبمتهم أخر بتزوير الهويات في بغداد .

وذكرت المديرية في بيان لها : ان مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من الإطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة (لواء) في رئاسة الوزراء بمنطقة القاهرة ببغداد، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (١٦٠/ انتحال صفة)، ضبط بحوزته هويات مزورة وأسلحة خفيفة، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة.

على صعيد اخر، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد من إلقاء القبض على متهم يقوم بتزوير هويات تابعة إلى رئاسة الوزراء ومجلس النواب العراقي، بالإضافة إلى تزوير تخاويل العجلات المظللة، حيث تم ضبط المتهم بالجرم المشهود اثناء تسليمه هويات وتخاويل مزورة بمنطقة الكرادة ببغداد والعثور بحوزته على هويات مزورة تم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء.