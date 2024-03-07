وزير النفط : نحرص على دعم المشاريع الخدمية والاجتماعية لمحافظة ذي قار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ، حرص الوزارة على دعم المشاريع الخدمية والاجتماعية لمحافظة ذي قار ، إلى جانب خطط الوزارة بتطوير المشاريع النفطية والصناعات المرتبطة بها.

وقال خلال لقائه محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي اليوم الخميس ، ان " الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير الحقول النفطية واستثمار الغاز المصاحب ، وتنمية الصناعات التكريرية والبتروكيمياويات وغيرها "، مشيراً إلى اهمية ذلك في تعزيز الواقع الاقتصادي للمحافظة.