شركة المهندس توقع مذكرة تفاهم مع شركة المعدات الصينية CMEC

وقعت شركة المهندس العامة التابعة لهيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة CMEC الصينية.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي ان مذكرة التفاهم بين الشركتين تشمل التعاون في مختلف مجالات الاعمار والبناء الهندسي والتجارة والخدمات ومشاريع الطاقة، وذلك بهدف التعاون في اقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين.

واوضح ان توقيع مذكرة تفاهم تتضمن جملة مشاريع في عدد من المحافظات .

تجدر الاشارة الى ان الشركة تمتلك وتستثمر في أكثر من ٢٤ شركة منتشرة في جميع أنحاء العالم، وتغطي العديد من المناطق في أفريقيا وأوروبا وأمريكا والشرق الاوسط، كما انها تمتلك وجودا في أكثر من 150 دولة ومنطقة في العالم في مجال البناء الهندسي والتجارة والخدمات.

وتعتبر شركة CMEC هي الشركة الفرعية الرئيسية لمجموعة SINOMACH بإجمالي إيرادات قدره ٤٣ مليار دولار لعام 2020 وهي تحتل المركز ٦٤ بين أفضل ٢٢٥ شركة تصميم دولية، ولا توجد لديها اي أعمال او مشاريع لها في الكيان الصهيوني.

وتأتي المذكرة ضمن اطار الجهود الحكومية في مسيرة الاعمار والبناء وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا العراقي ولاسيما المناطق المحرومة وتجاوز الاخفاقات السابقة في المجال الخدمي والعمراني./