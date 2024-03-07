استئناف الكرخ تصدر قراراً بالإفراج عن النائب هادي السلامي

أصدرت محكمة استئناف بغداد الكرخ ،اليوم الخميس، قرارًا تمييزياً بالإفراج عن النائب هادي السلامي.

و قال علي الطائي، محامي النائب السلامي في مقطع فيديو، إن "محكمة استئناف الكرخ نقضت قرار الحكم الصادر بحق النائب هادي السلامي".

وكان عضو مجلس النواب مصطفى سند، قد كشف، الثلاثاء (5 آذار 2024)، عن صدور حكم قضائي بالسجن لمدة 6 أشهر بحق النائب هادي السلامي. وقال النائب سند في تغريدة على منصة "أكس"، إنه "تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية".