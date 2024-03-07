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حريق يلتهم منزلا في قطاع ٦١ في مدينة الصدر وفرق الإطفاء تهرع لاخماده.
وكالة انباء براثا
67
2024-03-07
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