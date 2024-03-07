سياسي: الخارجية الأمريكية وبَّخت مسرور بارزاني خلال زيارته واشنطن

كشف السياسي الكردي محمد البياتي، اليوم الخميس، عن قيام نائبة وزير الخارجية الأمريكي بتوبيخ مسرور بارزاني عند زيارته لأمريكا.

وقال البياتي لـ/المعلومة/، ان " نائبة وزير الخارجية الأمريكي "عوزرا زيا" وبَّخت مسرور بارزاني عند زيارته لأمريكا حيث اتهمته بالمسؤولية عن قمع الشعب الكردي".

واشار الى ان " الاحداث الأخيرة هي تمهيد لأنهاء حكم عائلة بارزاني في الإقليم"، مبينا انه " تم استدعاء المحكمة الامريكية لمسرور بارزاني جاء نتيجة لجرائمه العديدة".

ولفت البياتي الى ان "ذهاب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الى الولايات المتحدة الأمريكية يأتي في اطار التوسط لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد".

يشار الى، ان الكتل الكردية رفضت التصويت على إخراج الأمريكان في عام 2020، فقط، في وقت يعلم الجميع، ان العلاقات التي تبينها أربيل مع واشنطن، هي أهم من العراق ومصلحته