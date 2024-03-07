النزاهة تحقق بـ 55 عقد زراعي مزور باسم قيادية في حزب تقدم

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الخميس، بأن لجنة من النزاهة الاتحادية ومكافحة الفساد تحقق في عملية ضبط 55 عقد زراعي مزور باسم أحد قادة حزب تقدم.

وقال المصدر إن "لجنة من النزاهة ومكافحة الفساد تحقق في أسماء تابعة للنائب أزهار حميد السدران، عضو لجنة الزراعة والخدمات الصحية في مجلس النواب والقيادية في حزب تقدم، حيث تسيطر على 55 عقد زراعي وهمي يكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة".

وأضاف أن "مدير زراعة الأنبار سنان الدليمي المعتقل حالياً لدى لجنة النزاهة مهد عمليات استحواذ السدران على تلك العقود أثناء توليه المنصب"، مبينًا أن "الدليمي اعترف على مسؤولين ومقربين من محمد الحلبوسي متورطين في عمليات تزوير عقود الأراضي الزراعية، فضلاً عن استحواذهم على مبالغ مالية ضخمة من تعويضات الأراضي الزراعية المتضررة جراء سوء الأحوال الجوية والعمليات الإرهابية".

وأوضح أن "لجنة النزاهة ما زالت تحقق في ملفات فساد دائرة زراعة الأنبار ومن المتوقع صدور أوامر اعتقال بحق قيادات من حزب تقدم بعد تورطها في ملفات فساد الدائرة المعنية".

الجدير بالذكر أن لجنة من هيئة النزاهة الاتحادية، مسنودة بقوة أمنية، ضبطت في وقت سابق عقود زراعية مزورة أثناء مداهمتها لدائرة زراعة الأنبار.