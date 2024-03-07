الحشد الشعبي يعلن اعتقال شبكة تضم ثمانية من القيادات والعناصر النشطة في حزب البعث المحظور بالأنبار .

أعلن الحشد الشعبي، الخميس، الإطاحة بشبكة تضم 8 قيادات في حزب البعث المحظور في الانبار.

وذكر اعلام الحشد في بيان أن "قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي شرعت بتنفيذ عملية نوعية في محافظة الأنبار، أسفرت عن اعتقال شبكة تضم 8 من القيادات والعناصر النشطة في حزب البعث المحظور".

وأوضح أن "العملية جرت بإسناد من مفارز عمليات الحشد الشعبي ( شرق الأنبار – غرب الانبار – الأنبار) وقيادتي عمليات الأنبار والجزيرة والبادية في الجيش العراقي".

وأشار الى أن "القوة المداهمة ضبطت بحوزة المعتقلين قطع أسلحة واجهزة حاسوب ووسائل اتصال ووثائق تؤكد صلتهم ونشاطهم بالتنظيم المحظور".