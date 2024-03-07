جنايات الرصافة: السجن ست سنوات بحق أحد المروجين للعملة المزيفة

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق أحد المروجين للعملة المزيفة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه "ضبط بحوزة الشخص المروج على مبلغ مزيف من العملة قدره (29) ورقة مزيفة فئة مئة دولار و(90) ورقة مزيفة فئة خمسين دولار امريكي"، مشيراً إلى أن "المدان محكوم بالإعدام في دعوى أخرى عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام المادة ‏52 /1 /أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".