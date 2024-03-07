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فصل طالبة جامعية في بغداد وضعت صورة الطاغية المقبور اثناء حفلة تخرج في كلية الرافدين


قامت احدى الجامعات العراقية بفصل طالبة جامعية مرحلة رابعة، بعد وضع صورة الطاغية المقبور على قبعة التخرج، اثناء مراسيم التقاط صور التخرج في العاصمة بغداد.

وبحسب مقطع مصور ظهرت طالبة في قسم تقنيات المختبرات الطبية/ المرحلة الرابعة بكلية الرافدين، وهي تضع صورة لـلطاغية المقبور"صدام حسين" على قبعة تخرجها اثناء مراسيم التقاط صور التخرج في كلية الرافدين، ما اثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

كما قالت الجامعة في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك": "استنادا الى الصلاحيات القانونية وعملا بالسياقات المنصوص عليها في تعليمات انضباط الطلبة وقانون رقم 32 لسنة 2016 فقد تقرر إحالة الطالبة في قسم تقنيات المختبرات الطبية التي ظهرت في مقطع التخرج المتداول إلى اللجنة التحقيقية وذلك لتورطها بارتكاب محظور قانوني يتعلق بالترويج لطاغية البعث المقبور".  

وأردفت كلية الرافدين الجامعة في بيانها: "وتؤكد كلية الرافدين الجامعة التزامها بالثوابت الوطنية والقانونية والأخلاقية التي تستند اليها رسالتها التعليمية الهادفة الى خدمة المجتمع وحماية حرمها الجامعي من السلوكيات التي تجرمها القوانين والتشريعات العراقية". 

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