بعد إضراب عمال بلدية الزبير، النفايات تتكدس في الشوارع

إكتظت شوارع قضاء الزبير في محافظة البصرة، اليوم الخميس، بتكدس النفايات بسبب إضراب عمال البلدية عن العمل، ومطالبتهم بزيادة الأجور.

وعادت مناظر تكدس أكوام النفايات في شوارع قضاء الزبير والسبب يعود إلى إضراب عمال البلدية عن العمل. حيث أن عمال البلدية طالبوا بزيادة أجورهم، مبينا ان رواتبهم الحالية لا تتجاوز الـ300 ألف دينار.

ومن الجدير بالذكر أن عمال البلدية في محافظة البصرة طالبوا في أكثر من مناسبة بزيادة أجورهم من خلال التظاهر واضرابهم عن العمل، ولكنهم لم يلقوا اذنا مصغية.