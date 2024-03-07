التجارة تخاطب القضاء: لا نطلب الشكوى ضد السلامي

كشفت وثيقة صادرة من وزارة التجارة خاطبت فيها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، بعدم طلبها الشكوى ضد النائب هادي السلامي.

وجاء في الوثيقة الصادرة من الدائرة القانونية في وزارة التجارة أدناه نصها، "حرصا من الوزارة على هيبة السلطة التشريعية وللحفاظ على العلاقة المتميزة مع مجلس النواب وبما يضمن استمراريتها بشكل يحقق افضل الخدمات لشعبنا فإن الوزارة لا تطلب الشكوى بحقه استناداً لاعمام مجلس القضاء الاعلى".

واصدرت محكمة جنح الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، حكما بالغرامة مليون دينار والحبس 6 اشهر قد ترتفع الى 12 شهرا في حال لم يدفع الغرامة، بحق النائب هادي السلامي، بدعوى من قبل وزارة التجارة.