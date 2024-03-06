الاطار التنسيقي يضع شروطه باختيار رئيس البرلمان المقبل

كشف عضو الاطار التنسيقي النائب السابق جاسم محمد جعفر ، الأربعاء ، مخرجات اجتماع قادة الاطار التنسيقي الذي عقد امس الثلاثاء بمنزل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي .

وقال جعفر لـ / المعلومة / ، ان " اجتماع قادة الاطار التنسيقي ناقش ملفين رئيسيتين الأول يتعلق بخروج القوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية والثاني الاتفاق على رئيس البرلمان المقبل " .

وأضاف ان " قادة الاطار وضعوا شروط محددة لدعم شخصية رئيس البرلمان الجديد بان يكون غير جدلي ولايحمل أفكار النظام السابق او حمل السلاح ضد أبناء الشعب العراقي " ، مبينا ان " الاطار التنسيقي يمتلك 50 زائد واحد داخل قبة البرلمان وبامكانه عدم تمرير أي شخصية تتصف بهذه الصفات " .

وأما بخصوص ملف خروج قوات التحالف الدولي فهناك رايان الأول متشدد بالمطالبة بأسرع وقت ممكن والثاني مع خروجهم كليا ولكن ترك الموضوع لاليات حكومة السوداني وهذا ما تبناه ائتلاف دولة القانون باجتماع الامس " .

يذكر ان قادة قوى الاطار التنسيقي عقدوا مساء امس ، الثلاثاء ، اجتماعاً للتباحث حول اختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق