الاطار التنسيقي يرشح وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى

اعلن القيادي رعد الماس، الاربعاء، ترشيح وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى.

وقال الماس وهو نائب سابق في حديث لـ/ المعلومة/، ان "قادة قوى الاطار التنسيقي ناقشت بشكل تفصيلي ملف ديالى وضرورة الاسراع بحسم ولادة حكومتها المحلية من خلال طرح مرشح لمنصب المحافظ والذي هو من استحقاق ائتلاف دولة القانون".

واضاف،ان" قادة الاطار اتفقوا على دعم خيار ائتلاف دولة القانون في طرح المهندس وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى وجرى ابلاغ القوى السياسية بذلك رسميا".

واشار الى انه "بعد حسم خيار مرشح منصب المحافظ باتت اشكالية تشكيل الحكومة المحلية مرنة وسط توقعات بعقد جلسة خلال ايام من اجل حسم ما جرى التوافق عليه".

وشهدت ديالى انسداد سياسي طيلة اسابيع بسبب خلافات حول الاسماء المرشحة لمنصب المحافظ وعدم وجود اي توافقات.