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شرطة كربلاء تلقي القبض على شخص اجنبي الجنسية قام بسرقة مبلغ مالي من احدى الصيدليات


القت مفارز مكافحة الإجرام في محافظة كربلاء المقدسة القبض على شخص اجنبي الجنسية قام بسرقة مبلغ مالي من احدى الصيدليات .

واوضح بيان للشرطة بعدما وردت معلومات عن سرقة مبلغ قدره (٥٣٩٠) دولارا من أحد الصيدليات تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الإجرام وثلة من الضباط والمنتسبين لجمع المعلومات والتعرف على السارق.

واضاف اثمرت هذه الجهود بإلقاء القبض على شخص اجنبي الجنسية بفترة وجيزة وهو كان يعمل في نفس الصيدلية وضبط معه المبلغ المالي ومجموعه من اجهزة الهواتف النقالة وبعد التحقيق معه ومواجهته بالأدلة والبراهين اعترف بأنه قد قام بسرقة الصيدلية وتم احالته الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتقديمه الى العدالة لينال جزاءه العادل وفق القانون.

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شرطة كربلاء تلقي القبض على شخص اجنبي الجنسية قام بسرقة مبلغ مالي من احدى الصيدليات
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