النزاهة تضبط متهمين بالرشا والتلاعب وهدر 426 مليون دينار في ذي قار

تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، من تنفيذ عمليَّات ضبط لمُتَّهمين اثنين بالرشوة والتلاعب، فضلاً عن رصد هدر أكثر من 400 مليون دينارٍ، وضبط موادَّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في ذي قار.

وذكرت الهيئة في بيان ، إن "ملاكات مكتب تحقيق ذي قار انتقلت إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في الناصريَّة، وقامت بضبط أحد مُسَّاحي مُديريَّة التسجيل العقاري في الناصريَّة ، مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود، لقاء إنجاز معاملةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".

كما ضبط مكتب تحقيق ذي قار مُتَّهماً يقوم بشراء وصولات استلام لمعاملات تخصيص قطع أراضٍ ومستمسكاتٍ رسميَّةٍ (بطاقة وطنيَّة - بطاقة سكن– هويَّة أحوال مدنيَّة) من المواطنين؛ لغرض تخصيصها وبيعها لأشخاصٍ آخرين مقابل مبالغ ماليَّةٍ؛ بغية حصولهم على قطع أراضٍ بأسماء أشخاصٍ آخرين"، بعد نصب كمينٍ محكمٍ من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة".

وأوضح أنَّ "صندوق إعمار ذي قار تسبَّب بهدرٍ في المال العامِّ؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركة مقاولاتٍ عامَّةٍ أحيل عليها مشروع إيصال التيار الكهربائيّ إلى مجموعة قرى في قضاء الدواية بمبلغ (2,335،309,000) دينارٍ، بالرغم من تجاوز المُدَّة التعاقديَّة لإنجاز المشروع"، مُنوّهاً بأنَّ "تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أفاد بأنَّ الصندوق لم يقم بجباية مبلغ الغرامة التأخيريَّة المفروضة على الشركة بموجب بنود التعاقد والتي بلغ مجموعها (426،193,710) دينار".

وتابع أن "فريق الطوارئ الميدانيّ في المكتب لاحظ أثناء جولةٍ تفتيشيَّةٍ في مستشفى الناصريَّة التعليميّ وجود شرائح فحص مرضى السكري مُنتهية الصلاحيَّة"، لافتاً إلى "قيام إدارة المُستشفى بالسماح باستعمال تلك الشرائح في فحص المرضى الراقدين في المُستشفى بالرغم من ذلك".