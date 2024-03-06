النزاهة : صدور امري قبض واستقدام بحق ثلاثة متهمين بالتلاعب والاختلاس في كركوك

اعلنت هيئة النزاهــة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمري قبــضٍ واستقدام بحق ثلاثة مُتَّهمــين فـي فــرع الهيئة العامَّة للـضرائـب في مُحافـظــة ودائرة تـوزيـع كهرباء كـركـوك؛ بتهمة التلاعب بوصولات تسديد الضرائب والاختلاس.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان :" ان فريق عمل مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب فرع كركوك /١، لغرض التحرّي والتدقيق الأصوليّ حول وجود شبهات فسادٍ منسوبة إلى مسؤولة شعبة العقار ومُدقّق الدائرة من خلال التلاعب في وصولات تسديد الضرائب والاستيلاء على مبالغها".

وأضاف، أن "التحرّيات قادت إلى الكشف عن قيام مسؤولة شعبة العقار بكتابة وصل استلام الإيرادات والأمانات الضريبيَّة على معاملة عقارٍ تجاريٍّ مُشيدة عليه مخازن ومحال تجاريَّة ومقهى على عقارٍ آخر"، مُبيّـناً، أن "مالكي العقار قاموا بتسديد الضريبة المُستحقة، إلا أنها لم تُسلَّمْ إلى الخزينة العامَّة، لافتاً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصِّ باستقدام المشكو منهما (مسؤولة شعبة العقار في الدائرة والمُدقّق)".

وأوضح، أنه "في فرع توزيع كهرباء كركوك تمَّ ضبط أوليَّاتٍ تخصُّ قيام أحد مُوظَّفي الدائرة باختلاس مبالغ جباية أجور الطاقة الكهربائيَّة المُسدَّدة من قبل المُشتركين"، مشيرا الى "قرار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بإصدار أمر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصولي بحقِّ المُتَّهم".