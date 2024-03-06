جنايات الأنبار: السجن 6 سنوات بحق مدان بفتح قيود "رواتب وهمية"

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة هدر المال العام.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "المدان أقدم مع متهمين آخرين من موظفي تقاعد الانبار والمعقبين ومتعاقدي الكي كارد بفتح قيود الرواتب الوهمية المغلقة لضحايا الإرهاب"، لافتاً الى انه "كان يعمل بمنصب مسؤول الحاسبة المركزية في دائرة التقاعد العامة في بغداد".

وأضاف المركز، أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 315/ الشق الأخير من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".