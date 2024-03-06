التربية توجه بسحب يد 26 موظفاً بسبب تهم فساد

وجه وزير التربية، إبراهيم الجبوري، اليوم الأربعاء، بسحب يد 26 موظفاً بسبب تهم فساد.

وذكر بيان للوزارة ، أنه "سيرًا على نهج الحكومة الوطنية في تحقيق النزاهة، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري بسحب يد اكثر من (٢٦) موظفًا تابعاً الى المديرية العامة للتربية في القادسية بعد ثبوت شبهاتٍ للفساد وهدرٍ للمال العام".

وأكد الوزير وفق البيان، "المُضي قدما لغربلة المؤسسات التربوية والحد من آفة الفساد المنهك للعمل".

وجاء القرار، بحسب الوزارة، "بعد تشكيل فريق تدقيق مختص ولجنة تحقيقية عليا للبت في الموضوع".