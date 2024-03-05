ضبط ورشة لعمل الارقام المرورية والسنويات المزورة شرقي بغداد

ضبطت قوات الشرطة ورشة لعمل الارقام المرورية والسنويات المزورة شرقي بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان :" وفق معلومات ومتابعة أمنية دقيقة ، تمكنت مفارز اللواء الاول بالشرطة الاتحادية ، باسناد الجهد الاستخباري ، من القاء القبض على متهم وفق أحكام المادتين (289-298 تزوير) ، ضبطت اثناء تفتيش داره شرقي العاصمة بغداد ورشة يصنع فيها (قوالب وارقام مرورية، ليبلات ارقام وحروف، فورمات وكالة ووصولات رسوم مرورية ، اجهزة صف اللوحات وماكنة لحام، كتر قاطع للوحات ومنشار يدوي) ، اضافة الى (13)لوحة مرورية مزورة و (5) سنويات مرورية و(4) إجازات سوق".

و اضاف :" تمت احالة المتهم مع المضبوطات الى الجهات ذات الاختصاص لاكمال الاجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه "