اعتقال مبتز الكتروني انتحل صفة رجل امن في بابل

اعتقلت قوة امنية مبتزا الكترونيا انتحل صفة رجل امن في قضاء المحاويل شمالي بابل .

وقال مصدر في القوة :" بعد ورود عدة شكاوى من مواطنين عن شخصيدعي انتماءه الى جهة امنية وقيامه بابتزاز المواطنين بمبالغ كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قامت قوة من امن واستخبارات بابل ، بالتعاون مع امن الحشد الشعبي ، بنصب كمين له واعتقاله في قضاء المحاويل ، شمال الحلة ".

واضاف :" ان القوة نقلت المتهم الى الجهات المختصة للتحقيق معه"