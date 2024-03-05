الاطاحة بـ(٤) من تجار الآثار والبشر بمحافظتي بغداد وميسان بينهم امرأة

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع عن الاطاحة ب(٤) من تجار الآثار والبشر بمحافظتي بغداد وميسان من بينهم امرأة.

وذكرت الوزارة في بيان: بعملية نوعية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، اطاحت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد بمتهمين إثنين يتاجران بالآثار في منطقة الأعظمية ببغداد بالجرم المشهود، ضبط بحوزتهما تمثال أثري كانا يرومان بيعه".

واضافت ان المفارز الميدانية الأخرى القت القبض على إحدى المطلوبات للقضاء بتهم الاتجار بالبشر في منطقة السيدية ببغداد، وفق مذكرة قبض صادره بحقها (٥) من قانون الاتجار بالبشر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما إلى الجهات ذات الاختصاص.

وتابعت ان مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان التابعة إلى المديرية ذاتها، القت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (٤١/ آثار)، وجاء القبض من خلال تواجده في قضاء العمارة بمحافظة ميسان