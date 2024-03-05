اعتقال ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في محافظتي بغداد ونينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الإطاحة بثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في محافظتي بغداد ونينوى.

وذكر بيان للخلية انه "بعمليات منفصلة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرق السادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللوائين ( ٧٥ و ٩٢ و كتيبة استطلاع فق١٧ ) وبمشاركة مكافحة إرهاب المحمودية، ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظتين، تم إلقاء القبض على ( ٣ ) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( ٤ / إرهاب ) في قضاء أبوغريب ومدينة الموصل وناحية حمام العليل".

وأشارت الخلية إلى "تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".