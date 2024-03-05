الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في محافظتي بغداد ونينوى

اطاحت الاستخبارات العسكرية بثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في محافظتي بغداد ونينوى .

وذكرت المديرية في بيان لها انه بعمليات منفصلة وإستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرق السادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواءين ( ٧٥ و ٩٢ و كتيبة استطلاع فق١٧ ) وبمشاركة مكافحة إرهاب المحمودية، ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظتين، تم إلقاء القبض على ( ٣ ) إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( ٤ / إرهاب ) في قضاء أبوغريب ومدينة الموصل وناحية حمام العليل، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها.