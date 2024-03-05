القضاء يصدر ايضاحا بشأن حصانة اعضاء مجلس النواب

اصدر مجلس القضاء الاعلى ايضاحا بشأن حصانة اعضاء مجلس النواب .

وذكر المجلس في بيان :" ان بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت ، في ما يخص الحكم بالحبس البسيط لاحد اعضاء مجلس النواب، معلومات غير دقيقة تتعلق بالحصانة النيابية".

واوضح :" ان الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب، تقتصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية"، مؤكدا، :" ان جرائم الجنح والمخالفات لا تتطلب رفع الحصانة ، وهذا المبدأ سبق وان قررته المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم 90/ اتحادية /2019 في 28/ 4/ 2021".