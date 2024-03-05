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النزاهة النيابية تستدعي الأسبوع المقبل مديري الموانئ والطرق والجسور


أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء، على استدعاء مدير عام الموانئ ومدير عام الطرق والجسور الأسبوع المقبل، لتوجيه أسئلة إليهما حول ملفات وصفتها بـ"المهمة".

وقالت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف في بيان إن "من بين الأسئلة التي سيتم توجيهها إلى مدير الموانئ سؤال بخصوص عقد الإدارة الالكترونية المرقم 774 وأسئلة حول عقد ساحة الترحيب وبشأن عقد رصيف القرض الياباني في ميناء خور الزبير وعقد الرصيف رقم 7"، موضحة "أما مدير الطرق والجسور فسنوجه إليه أسئلة حول مشاريع طريق الشوملي - القاسم بقيمة 87 مليار دينار والممر الثاني لطريق هيت - حديثة بقيمة 24 مليار دينار وتأهيل وصيانة طريق بغداد - كركوك بقيمة 57 ملیار دینار والطريق، والطريق المؤدي إلى بسماية بقيمة 95 مليار دينار وعشرات الأسئلة الأخرى".

وأكدت نصيف أن "حملة التسقيط التي يمارسها حالياً الذباب الإلكتروني والمدونون المبتزون الذين يتم استئجارهم من قبل بعض الفاسدين لن تعرقل الدور الرقابي للبرلمان، وبنفس الوقت ستقوم المؤسسة القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يتطاول على سلطة الشعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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النزاهة النيابية تستدعي الأسبوع المقبل مديري الموانئ والطرق والجسور
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